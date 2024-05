L’occhio del Newcastle si muove per la stella del Nottingham Forest da 60 milioni di sterline

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, ilsta valutando se fare una mossa per ladelMorgan Gibbs-White quest’estate. Si preannuncia un’estate impegnativa al St James’ Park con i Magpies già vicini ai trasferimenti gratuiti dei difensori Lloyd Kelly e Tosin Adarabioyo rispettivamente da Bournemouth e Fulham. Secondo quanto riferito, la squadra di Eddie Howe è interessata ad Aaron Ramsdale dell’Arsenal e si ritiene che potrebbe presentare un’offerta di 15diper l’Internazionale inglese. Ilvaluta la mossa per Gibbs-White Ilpotrebbe essere costretto a vendere uno dei suoi giocatori chiave quest’estate per assicurarsi che rispetti le regole di profitto e sostenibilità della Premier League, ma ciò non ha impedito ai Magpies di identificare obiettivi per rafforzare la propria squadra. I Magpies devono attendere l’esito della finale di FA Cup di sabato per scoprire se giocheranno a calcio europeo la prossima stagione, con la squadra di Howe che ha bisogno della vittoria del Manchester City per assicurarsi un posto nell’Europa Conference League.

Johnny Marr is The Smiths guitarist. Dennis Tueart is a Man City legend. They live two doors apart and are great mates. Here, they talk song lyrics, sock tags and overhead kicks - Johnny Marr is The Smiths guitarist. Dennis Tueart is a Man City legend. They live two doors apart and are great mates. Here, they talk song lyrics, sock tags and overhead kicks - Elevenses in leafy Cheshire. The shortbread's out with a few biscuits, Dennis Tueart's graciously sorting the brews. dailymail.co.uk

Questa squadra di calcio dona maglie vibranti per i tifosi sordi (per vivere tutta l’emozione delle partite) - Questa squadra di calcio dona maglie vibranti per i tifosi sordi (per vivere tutta l’emozione delle partite) - Queste maglie vibrano in risposta all’intensità della partita per far sì che i tifosi sordi vivano appieno l’emozione del calcio. greenme

Railway Hotel Hill Top pub in West Yorkshire, UK to reopen after refurb - Railway Hotel Hill Top pub in West Yorkshire, UK to reopen after refurb - Stonegate Group has announced that Railway Hotel Hill Top pub in Knottingley, West Yorkshire is set to reopen on 24 May 2024. verdictfoodservice