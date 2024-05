Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a a 128,2 punti dai 128,7 della chiusura. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,81%. . quotidiano

Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 130 punti - Lo spread tra Btp e bund apre in lieve rialzo a 130 punti - spread tra Btp e bund in leggera crescita in avvio di seduta: sui mercati telematici il differenziale è partito a 130 punti base rispetto alla chiusura di ieri a quota 128. Il rendimento del prodotto ... quotidiano

BTp: spread con Bund stabile a 129 punti, rendimento sale al 3,89% - BTp: spread con bund stabile a 129 punti, rendimento sale al 3,89% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - Chiusura stabile per lo spread tra BTp e bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il pari ... borsaitaliana

Lo spread Btp-Bund chiude poco mosso ma salgono i rendimenti - Lo spread Btp-bund chiude poco mosso ma salgono i rendimenti - Lo spread Btp-bund chiude la seduta invariato a 128 punti base. Salgono invece i rendimenti, in scia agli indici Pmi americani e alla crescita sostenuta dei salari dell'Eurozona nel primo trimestre: q ... ansa