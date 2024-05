Lo spettacolo della Coppa delle Nazioni L' Italia cerca il riscatto

(Di venerdì 24 maggio 2024) L'anno scorso l'sfiorò i 30 successi (in 90 edizioni disputate, la prima il 2 maggio 1926 nell'ippodromo scomparso di Villa Glori) del Concorso Internazionale di Salto Ostacoli, ora fisso nell'ovale storico di Villa Borghese. A sciupargli la festa fu l'Irlanda - che anche quest'anno si presenta notevolmente aggressiva insieme a Svezia e probabilmente il Belgio - superando in un barrage serale Francesca Ciriesi e la sua Cape Coral. Oggi nella(14'30, due manche, ostacoli a 160, 220 mila euro di montepremi, 10e 40 partenti) scenderanno in campo, nell'ordine Irlanda (1 vittoria, quella 2023), Messico (1), Austria (2), Stati Uniti (2), Belgio (2), Emirati Arabi (0), Germania (10), Svezia (0), Australia (0),(29). In totale sono state 17 i Paesi vincitori dia Piazza di Siena, con la squadra azzurra che calcherà l'erba borghesiana con quest'ordine: Lorenzo De Luca su Cappuccino, Giacomo Casadei con Marbella du Chabli, Emanuele Camilli su Chacco's Girlstar e ultima Giulia Martinengo a bordo di Delta Del'Isle.

E' la settimana del turno infrasettimanale in Spagna: deve ancora concludersi il turno numero 35 ma quello successivo è già alle porte. Martedì notte è in programma una splendida partita a Montilivi: si sfidano due squadre in salute e che sono caratterizzate da una produzione offensiva di primissimo livello.

