LIVE Virtus Bologna-Venezia 80-72 - Serie A basket 2024 in DIRETTA | felsinei a +8 a metà 4° periodo

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80-72 Paga carissimocon la prima tripla di Hackett che vale un pesante +8 per la! 36? Cade con la palla Tucker, clamorosa ingenuità. Possesso. 77-72 Due su due, neanche a dirlo, del campione NBA che sale a 16. 36? Fallo a rimbalzo di Heidegger su Belinelli, che va in lunetta. Bonus per entrambe le squadre. 36? Fino in fondo Cordinier, esce la sua conclusione. A rimbalzo Shengelia subisce il fallo di Parks. 75-72 Uno su due per il toscano. 35? Pazzesco rimbalzo d’attacco di Tessitori, il 10° della sua partita in doppia doppia. Andrà in lunetta dopo il 3° fallo di Polonara. 35? Fallo in attacco di Mickey, che ingenuità. Quarto fallo per lui. 75-71 Due su due per l’atletico giocatore di. 34? Ci prova Spissu da tre, clamoroso volo di Parks a rimbalzo. Andrà in lunetta per il -4! 34? Fallo a rimbalzo di Tessitori. Di nuovo pallasul +6.