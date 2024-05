LIVE Virtus Bologna-Venezia 67-65 - Serie A basket 2024 in DIRETTA | i veneti risorgono da -20 e se la giocano al 4° periodo

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUARTO!!! FINE TERZO QUARTO (28-15 il parziale per) Terzo quarto che si chiude con l’errore da tre di Heidegger e da vicino di Casarin per, che ha clamorosamente tirato per il sorpasso. 67-65 Due su due per Jordan Parks. 30? Fallo di Mickey che regala due liberi a. 67-63 Due su tre per l’azzurro. 30? Clamorosa ingenuità nel close out di Simms, fallo (4° per lui) che regala 3 tiri liberi ad Awudu Abass. 30? Stoppata di Mickey su Simms. 65-63 Uno su due per il georgiano che lascia il campo per Dobric. 29? Mandato in lunetta anche Shengelia. 64-63 Due su due per l’USA. 29? Ha velleità di schiacciare Parka, mandato in lunetta da Mickey. Timeout Spanjia a 1:48 per organizzare il possibile pareggio 29? Air ball di Cordinier da tre. Palla del pareggio. 64-61 Clamorosa tripla da 9 metri di De Nicolao. 64-58 “Finalmente” Shengelia a lavoro in post basso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-24 Altri due di Zizic in contro piede, sono 8 per lui. Timeout obbligato Spanjia. 31-24 Tripla da nove metri a segno di Abass! 28-24 Rimbalzo d’attacco vincente di Heidegger, miglior marcatore di Venezia con 9 punti. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Luca Banchi. 57-49 Incredibile, in meno di 2? Venezia torna a -8! Tripla di Heidegger. 57-46 Altro tiro di Spissu, altro giro e altra tripla! 12 punti con 4 triple per il sardo! 24? Fallo in attacco Dunston. oasport

EL Final Four - Real Madrid vs Olympiacos, diretta (28-10 al 10') - EL Final Four - Real Madrid vs Olympiacos, diretta (28-10 al 10') - diretta testuale. Real Madrid vs Olympiacos, aggiornamenti in diretta. 28-10 al 10' - Dominante Real Madrid: nuovo record per punti nel primo quarto alle F4 per i Blancos che nel 2013 chiusero proprio ... pianetabasket

EL Final Four - Panathinaikos vs Fenerbahçe, diretta 4° quarto 38' 67-55 - EL Final Four - Panathinaikos vs Fenerbahçe, diretta 4° quarto 38' 67-55 - Il Panathinaikos torna dopo tanto tempo alle Final Four di EuroLeague, ed è alla caccia del suo settimo sigillo nella competizione. Non sarà facile però per gli uomini di ... pianetabasket

LIVE MotoGP, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: Bagnaia quarto nelle pre-qualifiche. Svetta Espargaró, 6° Martin e Marc Marquez in Q1 - LIVE MotoGP, GP Catalogna 2024 in diretta: Bagnaia quarto nelle pre-qualifiche. Svetta Espargaró, 6° Martin e Marc Marquez in Q1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 16.09 E' tutto per questa diretta LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.07 Decisamente significativo ... oasport