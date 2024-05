LIVE Virtus Bologna-Venezia 103-89 - Serie A basket 2024 in DIRETTA | felsinei avanti nella seri - Belinelli MVP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:50 Punteggio rotondo per lain una gara-1 molto strana in cui i ragazzi di Banchi sono stati in pieno controllo per tutto il primo tempo. Dopodiché, il ritorno diche ha addirittura tirato allo scadere del 3° periodo per andare in vantaggio all’ultimo mini-riposo. Si è poi giunti all’overtime, dopo chenon ha sfruttato un altro vantaggio di 8 punti nel 4° quarto, dov’è salito in cattedra Marco, che con due triple d’autore ha azzannato la partita. 22:47b.103-89.conduce 1-0. FINE DELL’OVERTIME 103-89 Tripla della ciliegina per ladi Shengelia. 100-89 Mid range a segno per Shengelia. 98-89 Torna a -9, sensazione che a 1:38 possa essere tardi. 98-87 Uno su due per l’azzurro. 44? Ancora in lunetta Hackett. 97-87 GESTO BARBARO di Abass a rimbalzo d’attacco, vola e inchioda il +9! 43? Altra palla persa diche sa di resa.