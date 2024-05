LIVE Tiro a volo - Europei 2024 in DIRETTA | Scocchetti e Bacosi in finale alle 15 00! Rossetti out ma va a Parigi Arianna Nember oro juniores

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55: Tra poco gli shoot off, importantissimo quello della gara femminile con due azzurre impegnate e 4 posti su 8 tiratrici per la finale 12.54: Questa la classifica finale della qualificazione maschile.

11.27: Ultimo giro da 25 per Lodde che chiude con 121. Ora la speranza è che qualcuno sbagli tra i primi ma è complicata la rimonta per gli azzurri. Attesa per Rossetti. Semenenko con 24 chiude a 123/125 e Korcak con 25 chiude a 122/125.

