LIVE Tiro a volo - Europei 2024 in DIRETTA | Scocchetti e Bacosi a caccia del podio! Rossetti out ma va a Parigi Arianna Nember oro juniores

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55: Tra qualche minuto scatta la finale dello skeet donne con le azzurre14.16: Alle 15.00 si disputerà la finale femminile con Dianae Simonadel. Queste le protagoniste: 1 1198 ANASTASSIOU Lucie FRA 23 25 24 25 24 121 Q 2 1562 HOCKOVA Vanesa SVK 24 24 25 23 24 120 Q 3 1336Diana ITA 22 22 25 25 25 119 +15 Q 4 1366Simona ITA 25 22 24 24 24 119 +14 Q 5 1089 ELEFTHERIOU Andri CYP 23 25 23 23 25 119 +7+4 Q 6 1511 TURULO Daria AIN 24 24 24 23 24 119 +7+2 Q 14.15: Bravissima l’azzurra a non perdere contatto dalla britannica che aveva iniziato molto bene e nel finale è arrivata la rimonta vincente diche vince il titolo europeo, argento per la britannica Russell, bronzo per la georgiana Boiarshinova, quarta l’azzurra Ruta 14.14: OROOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAA!E’ CAMPIONESSA EUROPEADELLO SKEET.