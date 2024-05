LIVE Tiro a volo - Europei 2024 in DIRETTA | Diana Bacosi infallibile! È oro nello skeet! Rossetti out ma è a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) 15.49: Tra poco le finali maschili. Vi rimandiamo alle cronache su OA sport per conoscere l'esito delle ultime due gare. 15.47: Arriva l'oro individuale senior per l'Italia grazie ache ha dominato la finale. Bravissima fin dall'inizio l'azzurra che aveva rischiato in qualificazione ed è entrata in finale tramite lo short off. Quinto posto per l'altra azzurra Scocchetti 15.46: Si chiude la gara!chiude con 56/60, finale magistrale per lei. La francese Anastassiou è argento con 51/60, bronzo per la russa Turulo 15.45: OROOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIII! Sbaglia Anastassiou 15.44: Un errore di: 50-46 quando mancano gli ultimi sei piattelli 15.42: Due errori per la russa Turulo che è medaglia di bronzo. Restano soloe Anastassiou per l'oro.