LIVE Roma-Fiorentina - Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA | Viens parte titolare!

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Ecco le formazioni ufficiali:: Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi; Haavi, Giacinti,. A disp: Korpela, Valdezate, Pilgrim, Glionna, Tomaselli, Sonstevold, Feiersinger, Kramzar, Troelsgaard. All.: Spugna: Baldi; Toniolo, Georgieva, Agard, Faerge; Janogy, Catena, Severini, Johansdottir; Hammarlund, Boquete. A disp.: Schroffenegger, Spinelli, Cinotti, Longo, Parisi, Erzen, Mijatovic, Lundin, Tucceri Cimini. All.: De La Fuente 20.50 Buonasera e benvenuti alla finale di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diin, favorita la squadra di Spugna. Dopo aver conquistato il secondo scudetto consecutivo, lanon ha intenzione di rallentare e si pone come prossimo obiettivo la vittoria della

