LIVE Roma-Fiorentina 3-3 - Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA | Viens trova il pareggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80? Fuori Toniolo e Janogy, dentro Longo e Erzen nella Fiorentina. 78? Pronti due cambi nella Fiorentina. 76? Massimo sforzo della Roma. 74? Gooooooooooooooooool, Minami, in spaccata accorcia le distanze, Roma-Fiorentina 2-3. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Partita che ora assume alti ritmi di gioco. 50? Gooooooooooooool, Janogy, contropiede micidiale dei viola che si portano avanti, Roma-Fiorentina 1-2. 48? Haavi crossa per Giugliano che di testa non trova la porta. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 Roma che va in svantaggio per il grave errore difensivo per portiere Ceasar, Giacinti la riprende con coraggio con un colpo di testa. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Roma-Fiorentina 1-1.

oasport