LIVE Roma-Fiorentina 3-3 - Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA | si va ai tempi supplementari!

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA96? Inizia il primo tempo supplementare! 94? Finiscono iregolamentari3-3. Si va ai! 92? Giugliano spreca la rete della vittoria davanti a Baldi. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Gooooooooooooooool, Viens, sinistro al volo,3-3. 86? Destro di Giugliano che finisce fuori. 84? Cross di Longo che finisce fuori, 82? Cure a Baldi, si prospetta un largo recupero. 80? Fuori Toniolo e Janogy, dentro Longo e Erzen nella. 78? Pronti due cambi nella. 76? Massimo sforzo della. 74? Gooooooooooooooooool, Minami, in spaccata accorcia le distanze,2-3. 72? Fuori Kumagai, dentro Glionna nella. 70? Gooooooooooooooooooooool, Janogy, sinistro spettacolare dopo aver bucato la difesa giallorossa,1-3. 68? Viens fermata al momento del tiro davanti al portiere.

