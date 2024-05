LIVE Roma-Fiorentina 2-3 - Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA | accorcia il risultato Minami

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Fuori Toniolo e Janogy, dentro Longo e Erzen nella. 78? Pronti due cambi nella. 76? Massimo sforzo della. 74? Gooooooooooooooooool,, in spaccatale distanze,2-3. 72? Fuori Kumagai, dentro Glionna nella. 70? Gooooooooooooooooooooool, Janogy, sinistro spettacolare dopo aver bucato la difesa giallorossa,1-3. 68? Viens fermata al momento del tiro davanti al portiere. 66? Pilgrim a giro, Baldi respinge il tiro. 64? Giallo per Kumagai, intervento scomposto. 62? Haavi si sposta sulla sinistra, Pilgrim sulla destra. 60? Fuori Greggi e Giacinti, dentro Pilgrim e Troelsgaard nella. 58? Giallo per Di Guglielmo, fallo su Catena. 56? Anticipata Haavi prima del cross decisivo in mezzo. 54? Conclusione fuori di Kumagai. 52? Partita che ora assume alti ritmi di gioco. 50? Gooooooooooooool, Janogy, contropiede micidiale dei viola che si portano avanti,1-2.

8-8 Errore al servizio Turchia 7-8 Parallela di Bayram da zona 4 7-7 Primo tempo dietro Bulbul 7-6 Diagonale vincente di Bovolenta da seconda linea 6-6 Vincente Recine da zona 4 staccato da rete in diagonale 5-6 Vincente M.

27-32 Juhasz si appoggia al vetro. 27-30 Villa si appoggia al vetro, Venezia a -3. 25-30 TRIPLA di Pan, 3'03" per chiudere il primo tempo di questa gara-1. 22-30 Piazzato di Verona.

21.44 Dopo il -10 di fine primo quarto accorcia l'Umana Reyer Venezia che va al riposo ad un solo possesso di svantaggio sul Famila Wuber Schio. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

EL F4 - Real Madrid vs Olympiacos, diretta (Blancos dominanti, 71-58 al 30') - Nella seconda semifinale della Final Four 2024 di EuroLeague, l'Olympiacos ha di fronte a sé la squadra che lo ha privato del titolo dell'anno scorso negli ultimi secondi. E ...

EL Final Four - Panathinaikos vs Fenerbahçe, diretta 2° quarto 22-13 - diretta testuale. 1° quarto - Prima palla al Fener ... Sloukas riparte con il +10, Guduric c'è e accorcia, Lessort inchioda il 18-8 con 2'. Tripla di Sanli, ma con 1' Grigonis tiene la botta. Lessort ...

LIVE Giro d'Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier beffa Milan a Padova. Nessun cambiamento nella generale