LIVE Roma-Fiorentina 0-1 - Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA | Hammarlund sblocca la partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Goooooooooooooool,, errore difensivo clamoroso del portiere giallorosso che regala la prima rete viola,0-1. 7? Giugliano per Giacinti che di tacco non trova il primo palo. 5?che prova a venire avanti, si alza il baricentro. 3? Boquete ad un passo dal gol grazie ad un cross basso dalla destra. 1? Inizia la! 21.25 Squadre in campo, inno nazionale in corso! 21.20 Tra poco l’ingresso in campo delle giocatrici. 21.15 La finale dellasi disputerà a Cesena. 21.10 Si assegna laquesta sera, laparte favorita visti gli ultimi match contro la squadra viola. 20.55 Ecco le formazioni ufficiali:: Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi; Haavi, Giacinti, Viens. A disp: Korpela, Valdezate, Pilgrim, Glionna, Tomaselli, Sonstevold, Feiersinger, Kramzar, Troelsgaard.