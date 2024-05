LIVE – Rieti-Fortitudo Bologna 20-19 | gara-3 semifinale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 delle semifinali deidellaA2di. Cambio di campo per unache, nelle prime due partite, ha visto dominare gli uomini di coach Caja: Aradori e compagni, infatti, sono stati in grado di mantenere il fattore campo conquistando due belle vittorie con vantaggi abbondantemente in doppia cifra, portando lasul 2-0. Prestazioni che mettono lanella posizione di poter godere di tre match point per chiudere lae accedere alla finale, mentreè attesa alla reazione davanti al proprio pubblico per provare a rimanere ancora in corsa. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 24 maggio, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DEITABELLONE E ACCOPPIAMENTIPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F520-19 FINE PRIMO QUARTO (20-19) 10? – Scatenato Spanghero: suoi i canestri dell’aggancio e del sorpasso.