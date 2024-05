LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | subito Marc Marquez in vett - Bagnaia procede nel suo lavoro ed è 6°

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.06 Tornano in azione, Aleix e Martin. Vedremo comerà il lorocon soft e media usate. 11.04 Acosta è già al nono giro concluso, si rilancia e piazza il record nel T1. Lo spagnolo sale in 11a posizione a 648 millesimi e prova a mettere assieme tutti i pezzi di un giro. 11.03 Ricapitoliamo: comandain 1:39.871 con 94 millesimi su Binder e 247 su Aleix. quarto Martin a 388, quinto Alexa 416, sesto Pecco a 432. 11.02 In questo momento è Alexa spingere. Record nel T2, si conferma negli altri settori ma chiude senza migliorare.fa lo stesso ma torna ai box. 11.01migliora ancora e si porta in sesta posizione a 432 millesimi da. Il campione del mondo ora rallenta, ma sta proseguendo nel suopasso dopo passo. 11.00 Primo sussulto di Peccoche, con un 1:40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 Jorge Martin, invece, rimane in vetta alla classifica e punta in alto al Montmelò. “Sono molto felice per gli ultimi risultati ma, come sempre, sono il passato. Nelle ultime due edizioni qui non sono andato male per cui vediamo come risponderà la moto in questo weekend. oasport

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal circuito vicino a Barcellona con le prime sessioni delle tre classi - Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal circuito vicino a Barcellona con le prime sessioni delle tre classi - Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal circuito vicino a Barcellona con le prime sessioni delle tre classi ... gazzetta

MEDIASET - Formula E, gli E-Prix di Shanghai su Canale 20 sabato 25 e domenica 26 maggio - MEDIASET - Formula E, gli E-Prix di Shanghai su Canale 20 sabato 25 e domenica 26 maggio - Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle ore 09.00, in diretta - in esclusiva, in chiaro – sul Canale 20, e in streaming su SportMediaset.it, 11° e 12° round di «Formula E»: l’E-Prix di Shanghai, in Cina ... napolimagazine

GP Catalogna 2024 in DIRETTA: alle 10:45 il via alle FP1 - GP Catalogna 2024 in diretta: alle 10:45 il via alle FP1 - In pista a Barcellona: aggiornamenti minuto per minuto delle FP1 (ore 10:45) e delle PR (ore 15:00) - (Photo by Joao Rico/DeFodi Images via Getty Images) ... formulapassion