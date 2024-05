LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | scattano le prove liber - iniziano i lavori al Montmelò

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Mir fa segnare 1:41.994, Marquez Alex 1:42.258 10.48 I piloti si lanciano per il primo giro lanciato. Si inizia a fare sul serio! 10.47 Tutti in azione con gomma soft all’anteriore e media al posteriore, vediamo come proseguiranno idurante il turno 10.46 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti del turno 10.45 SEMAFORO VERDE!!!!!!LEE DEL GP DI!!! 10.43 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto al Montelò! 10.41 Attenzione al Rookie Maravilla, Pedro Acosta, cherà la zampata nel secondo appuntamento in terra spagnola. “Non sarà facile se si partirà dal fondo. Cerchiamo di fare bene le qualifiche e di partire bene. Gli altri arrivano veloci alla prima curva esattamente come me, credo che sarà uguale alle altre volte”. 10.38 Un altro pilota da tenere in particolare attenzione è, ovviamente, Marc Marquez.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 Jorge Martin, invece, rimane in vetta alla classifica e punta in alto al Montmelò. “Sono molto felice per gli ultimi risultati ma, come sempre, sono il passato. Nelle ultime due edizioni qui non sono andato male per cui vediamo come risponderà la moto in questo weekend. oasport

