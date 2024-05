LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Miller e KTM partono forte nelle pre-qualifich - Bagnaia in cerca di feeling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Vinales prova a scuotersi e si porta in decima posizione a 0.796 dalla vetta. 15.18e Binder con KTM a svettare, mentre Martin sta girando sul passo dell’1:40 e mezzo. 15.17 Pecco è rientrato ai box, mentre Martin è tornato in pista con l’intento di simulare un long run con gomme usate (media/soft). 15.15 1:39.889 per, che scavalca Jorge Martin nella classifica attuale. 15.13 Caduta in curva-5 Quartararo, che stava facendo un’ottima progressione. Francese attualmente quarto a 0.487 dalla vetta, mentreè nono a 0.839 dae prova a migliorare i propri tempi. 15.12 KTM che hanno iniziato molto bene questo turno, mentre, con due medie, stando di trovare il limite della moto. Attualmente, però, Pecco non sta incantando. 15.10 Caduta senza conseguenze per Binder, che ha perso il posteriore nel cambio di direzione di curva 1-2.