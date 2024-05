LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Martin svetta nelle pre-qualifiche! Bagnaia terzo

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 1:38.943 perche si porta in terza posizione, alle spalle anche dell’altra Ducati Pramac di Morbidelli ottimo secondo. Caduta per Di Giannantonio alla curva-9. Nessuna conseguenza per lui. 15.47 1:38.793 perche migliora ancora e rafforza la leadership. 15.46entra in pista. 15.45 Aleix Espargaro si porta in vetta in 1:30.031, precedendo Vinales.con la Ducati Pramac fa la differenza e si porta in vetta in 1:38.879. Lo squillo di. 15.43 Vinales rafforza la propria leadership con l’Aprilia e lo porta a 1:39.121.un ottimo Fabio Di Giannantonio.in pista. 15.41 Vinales spinge e si porta in prima posizione in 1:39.184! Si dia il via al time-attack 15.39 Marc Marquez simula un time-attack con due soft e si porta in quinta posizione a 0.535 da Miller. Anche Vinales sta facendo il time- attack. 15.

15.02 Giro di lancio per tutti. 15.00 VIA ALLE PRE-QUALIFICHE!!! 14.59 Si possono sentire già i motori nei box, con le MotoGP pronte a scendere in pista. 14.56 Il Montmelò è stato palcoscenico di alcuni degli episodi più eclatanti nella storia recente del Motomondiale.

15.20 Vinales prova a scuotersi e si porta in decima posizione a 0.796 dalla vetta. 15.18 Miller e Binder con KTM a svettare, mentre Martin sta girando sul passo dell'1:40 e mezzo.

15.38 Bagnaia è tornato in pista come gomme medie usate, e sigla come tempo d'attacco in 1:40.419. 15.36 Aosta gira su un buon ritmo in 1:40 bassissimo. 15.34 Marc Marquez torna in pista e vedremo quale lavoro porterà avanti.

