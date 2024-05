LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Bagnaia quarto nelle pre-qualifiche! Svetta Espargar - 4° Martin e Marc Marquez in Q1

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Facendo un recap, Aleixo ha ottenuto il miglior tempo di 1:38.562 su Aprilia a precedere di 0.072 la KTM di Brad Binder e di 0.103 la GasGas di Pedro Acosta.Francescocon la Ducati a 0.133, mentre è sesto Jorgea 0.231. In top-10 anche Franco Morbidelli (settimo a 0.269) ed Enea Bastianini (ottavo a 0.455). Fuori dalla Q2, 12° a 0.591. BANDIERA A SCACCHI!!! 16.00taglia il traguardo e segna iltempo, mentreè fuori dalla Q2, solo 12°. 15.57 1:38.562 per Aleixo che si porta avanti a tutti, con il record della pista. Vediamo gli altri. 15.55 Attualmente i piloti qualificati alla Q2 sono, Acosta, Morbidelli,, Aleixo, Alex, Maverick Vinales,, Miller e. Ma ora tutti in pista per l’ultimo time-attack. 15.52 1:38.804 Acosta, che si porta in seconda posizione.

15.20 Vinales prova a scuotersi e si porta in decima posizione a 0.796 dalla vetta. 15.18 Miller e Binder con KTM a svettare, mentre Martin sta girando sul passo dell'1:40 e mezzo.

15.38 Bagnaia è tornato in pista come gomme medie usate, e sigla come tempo d'attacco in 1:40.419. 15.36 Aosta gira su un buon ritmo in 1:40 bassissimo. 15.34 Marc Marquez torna in pista e vedremo quale lavoro porterà avanti.

15.50 1:38.943 per Bagnaia che si porta in terza posizione, alle spalle anche dell'altra Ducati Pramac di Morbidelli ottimo secondo. Caduta per Di Giannantonio alla curva-9. Nessuna conseguenza per lui.

