LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Bagnaia deve risponde a Martin e a Marc Marque - dalle 15 00 le pre-qualifiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Buon pomeriggio e bentrovati alladelle pre-dia Barcellona. 11.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00. Grazie e buon proseguimento di giornata! 11.35 Turno che, sostanzialmente, è stato utilizzato dai piloti per saggiare la resistenza delle gomme e provare qualche time attack. Alle ore 15.00 sarà la volta delle attesissime pre-. 11.33 11° Vinales a 801 millesimi, 14° Di Giannantonio a 914, 15° Quartararo a 914, 17° Marini a 1.049, 19° Bastianini a 1.110, 21° Morbidelli a 1.204, 22° Bezzecchi a 1.215. 11.32 Si chiude qui la FP! Jorgecomanda con 1:39.579 con 292 millesimi suz, quindi terzo Binder a 379 e quarto Acosta a 387. Quinto Aleix a 472, sesto Alexz a 708, settimoa 724. 11.31 Binder migliora e rafforza il suo terzo posto a 379 millesimi, Acosta chiude quarto a 387.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Errore di Verstappen nel secondo settore: costretto ad abortire il giro. 13.53 Tsunoda ora è terzo a 0”547 da Leclerc con gomma media: come a Imola, molto veloce il giapponese. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Leclerc sale ora in terza posizione a 199 millesimi da Russell al primo colpo con gomma soft. 14.09 Hamilton ora è terzo a due decimi da Piastri che ha fatto il miglior tempo: 1:12. oasport

Milan Salernitana streaming LIVE e diretta tv: dove vedere l’ultimo match di campionato. TUTTI i dettagli - Milan Salernitana streaming live e diretta tv: dove vedere l’ultimo match di campionato. TUTTI i dettagli - I tifosi rossoneri e tutti gli appassionati potranno seguire l’ultima sfida di Olivier Giroud, Stefano Pioli e Simon Kjaer in rossonero (il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45) in ... milannews24

LIVE FP2 MotoGP Barcellona: la diretta minuto per minuto - live FP2 MotoGP Barcellona: la diretta minuto per minuto - MotoGP: Ultima sessione di libere della giornata al Montmelò per la top class con Jorge Martin il più veloce di tutti al mattino davanti a Marc Marquez mentre ci si aspetta la risposta di Bagnaia ... gpone

Radio Zeta Future Hits Live – il Festival della Generazione Zeta: il 31 maggio anche in tv - Radio Zeta Future Hits live – il Festival della Generazione Zeta: il 31 maggio anche in tv - Tutto pronto per la 3ª edizione del Radio Zeta Future Hits live - il Festival della Generazione Zeta, che torna venerdì 31 ... dtti