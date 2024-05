LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | tra poco la finale per il bronzo a squadre tra Italia ed Uzbekistan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:52 Decise le sfide che caratterizzeranno l’incontro. Questo l’elenco dei match: Nicholas Mungai-Alisher Yusupov +90 kg Thauany David Capanni Dias-Diyora Keldiyorova -57 kg Giovanni Esposito-Shakham Ahadov -73 kg Irene Pedrotti-Gulnoza Matniyazova -70 kg Lorenzo Rigano-Sharofiddin Boltaboev -90 kg Asya Tavano-Rinata Ilmatova +70 kg 15:47 Si partirà con le sfide per il, che si disputeranno in contemporanea. Sul tatami uno spazio a Georgia-Corea del Sud, sul 2 saranno di scena gli azzurri.che contenderà ilall’. 15:42 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta dell’ultima giornata deidi. Trameno di 20 minuti via al final block della prova asul tatami di Abu Dhabi. 13:36 Rapido aggiornamento dopo quanto successo nelle semifinali. La Francia ha superato per 4-2 la Georgia lanciando un chiaro messaggio in vista dei Giochi di Parigi