LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | tra poco il ripescaggio tra Italia ed Ungheria

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:12 Vediamo ora come si è allineato il tabellone della prova a squadre: Giappone-Uzbekistan Francia-Georgia Ripescaggi: Germania-Corea del Sud12:10 Arriva purtroppo il perfetto uchi gari di Gaba, che conquista il quarto punto per i transalpini. Francia 41. Azzurri che tra una ventina di minuti sfideranno l’nelvalido per la qualificazione alla finale per il bronzo. 12:09 Secondo shido per Esposito, visibilmente provato dopo 6 minuti di gara. Ricordiamo che i francesi non hanno disputato il primo turno. 12:07 Anche in questo caso si va al golden score. Reazione d’orgoglio degli azzurri dopo il netto 3-0 transalpino. 12:05 Punita anche la passività di Gaba. Perfetta parità a 60 secondi dal termine. 12:04 Primo shido per Esposito dopo un consulto video. 12:04 Siamo a metà del tempo regolamentare. Giovanni cerca di aprirsi spiragli, ma la difesa di Gaba finora non concede nulla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:13 Completa l’opera il Giappone, che ora osserverà gli altri quarti di finale. Italia che presumibilmente lotterà sul tatami 3 contro i cugini d’oltralpe. 11:12 Già in corso il primo dei quarti di finale. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27: Ultimo giro da 25 per Lodde che chiude con 121. Ora la speranza è che qualcuno sbagli tra i primi ma è complicata la rimonta per gli azzurri. Attesa per Rossetti. Semenenko con 24 chiude a 123/125 e Korcak con 25 chiude a 122/125. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00. Grazie e buon proseguimento di giornata! 11.35 Turno che, sostanzialmente, è stato utilizzato dai piloti per saggiare la resistenza delle gomme e provare qualche time attack. oasport

Guarda il calcio di Sky e il GP di Montecarlo in live streaming su NOW | OneFootball - Guarda il calcio di Sky e il GP di Montecarlo in live streaming su NOW | OneFootball - Lo Sport di Sky in diretta streaming. Questo e molto altro grazie a NOW. Guarda il finale di stagione della Serie A TIM (con 3 partite su 10 ogni giornata). Scopri chi vincerà la UEFA Champions League ... onefootball

Avellino-Catania in diretta su Sestarete - Avellino-Catania in diretta su Sestarete - Collegamenti dalle ore 19 con in studio Andrea Lodato e Stefano Auteri in diretta con il Partenio e l’inviato Marco Massimino Cocuzza. Dalle 20.20 Telecronaca live del Match Avellino -Catania di ... livesicilia

F1 | GP Monaco 2024: LIVE Prove Libere 1 [LIVE TIMING E COMMENTO] - F1 | GP Monaco 2024: live Prove Libere 1 [live TIMING E COMMENTO] - La classifica pilota vede al comando Max Verstappen a quota 161 punti, distaccato da 48 punti da Charles Leclerc. Sergio Perez è in terza posizione, inseguito a poche lunghezze da Lando Norris. Carlos ... formula1.motorionline