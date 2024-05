LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | tra poco gli ottavi di finale tra Italia ed Olanda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.30: Si assegnano anche i titoli continentali per la categoria juniores. Ottime notizie in campo femminile da Arianna Nember, unica del lotto ad aver segnato 94/100, due piattelli in più rispetto ad Elizaveta Boiarshinova ed Eleonora Ruta, sul podio con 92/100.

oasport