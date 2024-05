LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | storico bronzo per l’Italia nella prova a squadre miste! Oro al Giappone

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:13 Secondo waza-ari di Kawabata! Settimo oro in sette edizioni della competizione aaiper il. Finisce così il Mondiale di Abu Dhabi. 17:12 Ultimo minuto. 17:10 Match momentaneamente sospeso in quanto ilse ha bisogno di un intervento medico. 17:09 Secondo shido per Kawabata, che ora sta soffrendo tantissimo. 17:08 Due minuti al termine del quinto incontro. Arriva il primo shido per ilse. 17:06 Immediato waza-ari di Kawabata! 17:05 Arriva la terza sanzione per Tanaka, che trascina a terra l’avversaria impedendo la manovra. Vince Pinot, con la Francia che si porta sull’1-3. Inizia il quinto incontro tra Komei Kawabata ed Axel Clerget. 17:03 Arriva il secondo shido anche per lase quando entriamo nel secondo minuto di golden score. 17:01 Quarto incontro della finale per l’oro che verrà deciso dal golden score.

13:06 Italia che sfiderà la perdente della semifinale tra Francia e Georgia. Semifinali che inizieranno a breve con la sfida tra Giappone ed Uzbekistan.

13:36 Rapido aggiornamento dopo quanto successo nelle semifinali. La Francia ha superato per 4-2 la Georgia lanciando un chiaro messaggio in vista dei Giochi di Parigi 2024. Sarà finale per l'oro con il Giappone, che liquida per 4-1 l'ostico Uzbekistan.

15:52 Decise le sfide che caratterizzeranno l'incontro. Questo l'elenco dei match: Nicholas Mungai-Alisher Yusupov +90 kg Thauany David Capanni Dias-Diyora Keldiyorova -57 kg Giovanni Esposito-Shakham Ahadov -73 kg Irene Pedrotti-Gulnoza Matniyazova -70 kg Lorenzo Rigano-Sharofiddin Boltaboev -90 kg Asya Tavano-Rinata Ilmatova +70 kg 15:47 Si partirà con le sfide per il bronzo, che si disputeranno in contemporanea.

