LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | l’Italia alle 16 00 sfiderà l’Uzbekistan per il bronzo della prova a squadre

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:36 Rapido aggiornamento dopo quanto successo nelle semifinali. La Francia ha superato per 4-2 la Georgia lanciando un chiaro messaggio in vista dei Giochi di Parigi. Sarà finale per l’oro con il Giappone, che liquida per 4-1 l’ostico Uzbekistan. Proprio questi ultimi sfiderannoper la medaglia di. Appuntamentoore 16.00. A più tardi! 13:06 Italia chela perdentesemifinale tra Giappone ed Uzbekistan. Semifinali che inizieranno a breve con la sfida tra Francia e Georgia. La nostratermina per il momento. Appuntamento16.00 per il final block. 13:03 IPPON! IPPON! IPPON! Spettacolare attacco di Manuel Parlati, che segna il secondo waza-ari. Italia che supera 4-0 l’Ungheria e farà parte del final block. Azzurri che giocheranno per ila partire d16.00. 13:01 Primo shido per Pongracz, che appare in netta difficoltà.