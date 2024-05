LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | in corso il ripescaggio tra Italia ed Ungheria

Leggi tutta la notizia su oasport

12:39 Primo shido per passività ad entrambe leka dopo un minuto e mezzo di gara. 12:37 Ci siamo. Sul tatami Erica Simonetti e Jennifer Czerlau per il primo incontro di. 12:34 Corea del Sud che vola alla finale per il bronzo del final block che si terrà questo pomeriggio superando per 4-1 la Germania. Cresce l'attesa per. 12:30 Arriva il 3-1 della Corea del Sud, che si porta ad un solo punto dall'accesso alla finale per la medaglia di bronzo. 12:27 Ufficializzati i componenti delle squadre died. Questi i match che caratterizzeranno il: Erica Simonetti-Jennifer Czerlau +70 kg Gennaro Pirelli-Krisztian Toth +90 kg Thauany David Capanni Dias-Reka Pupp -57 kg Manuel Parlati-Bence Pongracz -73 kg Irene Pedrotti-Szabina Gercsak -70 kg Lorenzo Rigano-Peter Safrany -90 kg 12:23 Sul tatami uno al termine di Germania-Corea del Sud sarà già tempo di semifinali con il Giappone che attende l'Uzbekistan.