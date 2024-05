LIVE Italia-Iran - Nations League volley 2024 in DIRETTA | serve il successo per avvicinare Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.22: L’vista con la Germania è la squadra che tutti attendevano. I titolari sono inamovibili, anche se è stato bello rivedere Simone Anzani decisivo in battuta nel finale, in azzurro e il debutto nel salotto buono deldi Luca Porro, che ha giocato senza paura un terzo set dove a farsi prendere dal panico ci si poteva mettere davvero poco. Per due set è stata un’da manuale, anche se la condizione e l’amalgama con pochi giorni di allenamento alle spalle, non è facile da trovare da subito. Grande efficacia al servizio e in attacco, tanti muri, buona ricezione: meglio di così non si poteva credere. 22.19: Se prima l’puntava tanto sulla tecnica, sulla grinta e sulla tattica (da quelle parti ha fatto tappa un certo Julio Velasco che ha sparso il seme buono della preparazione) adesso le caratteristiche degli asiatici sono cambiate.