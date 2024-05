LIVE – Italia-Iran 1-0 25-19 - 5-2 | Nations League maschile volley 2024 in DIRETTA

(Di venerdì 24 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana dellaballdi. Dopo la netta vittoria all’esordio contro la Germania ed aver usufruito di una giornata di riposo, Giannelli e compagni tornano in campo per conquistare un altro successo e proseguire nel migliore dei modi questo girone della VNL che mette in palio i punti decisivi in ottica ranking di qualificazione olimpica. La squadra di Fefé De Giorgi non devono però sottovalutare la compagineiana di Mauricio Motta Paes, che va a caccia di riscatto dopo aver perso il primo match contro la Serbia. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.30ne di venerdì 24 maggio al Maracanazinho di Rio de Janeiro, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Mano out Russo dal centro 11-14 Errore al servizio Italia 11-13 Primo tempo Galassi 10-13 La parallela di Amin da zona 2 10-12 Errore al servizio Iran 9-12 Errore al servizio Italia, troppe battute sbagliate 9-11 Primo tempo appena accennato di Galassi 8-11 Mano out Jelveh in primo tempo 8-10 Mano out Romanò da zona 2 7-10 Errore al servizio Italia 7-9 Diagonale vincente di Michieletto da zona 4 6-9 Ace Nasri 6-8 Mano out Morteza da zona 4 6-7 Diagonale stretta Morteza da zona 4 6-6 Errore al servizio Italia 6-5 Murooooooooooooooooooooooooo Russoooooooooooooooooooooo 5-5 Muroooooooooooooooooo Russooooooooooooooooooooo 4-5 Errore al servizio Italia 4-4 Mano out Romanò da seconda linea 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 La slash di Galassi 2-3 Murooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-3 Out Lavia da zona 4 1-2 La pipe di Nasri 1-1 Primo tempo Galassi 22. oasport

