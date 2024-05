LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | sono in sette a giocarsi il success - tra cui Alaphilippe e Vendrame Gruppo a 12?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) 16.25 La botta secca dia 3km dalla cima del Sella Valcalda. Ora peròin otto davanti. @alafpolak1 goes once more, but we find a group of 7 at the front, with a much lighter @LucasPlapp now#dItalia pic.twitter.com/8QLkyRTkOu —(@ditalia) May 24,16.22 Continua la giornata di quasi riposo per ilmaglia Rosa, ora a dodici minuti dalla testa. 16.21 Steinhauser si prende la vetta del seconda categoria e nove punti in classifica per la maglia azzurra. Adesso il tedesco è a -1 da Pellizzari, se farà punti sull'ultima ascesa domani indosserà lui la maglia di leader degli scalatori. 16.20 Scollinato il GPM di Sella Valcalda, in testa abbiamo: Julian(Soudal Quick-Step), Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Quinten Hermans (Alpecin – Deceuninck), Andrea(Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Luke Plapp (Team Jayco AlUla).