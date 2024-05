LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | partita la frazione! Subito tanti scatti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 13.02 Occhio però che con il passare dei chilometri potrebbe arrivare la pioggia. 13.00 Per fortuna c’è il sole in partenza: Could today be a day for @alafpolak1 and the breakaway? Guess the winner of today’s stage https://t.

oasport