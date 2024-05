LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Alaphilippe screma la fug - rimangono in sei davanti Gruppo a dieci minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.05 Il passaggio sul primo GPM di giornata: Results of the GPM in Passo Duron: @alafpolak1 (SOQ) Georg Steinhauser (EFE)@NarvaezJho (IGD)#dItalia pic.twitter.com/8mDgNset4B —(@ditalia) May 24,16.03 In corrispondenza dell’inizio della prossima ascesa ci sarà anche l’ultimo traguardo volante di giornata a Cercivento. 16.01 Siamo già quasi a fine discesa, si tornerà a salire con il GPM di Sella Valcalda (8,9km al 3,7%). 16.00 Quaranta secondi di vantaggio per la testa della corsa sui primi inseguitori,che sta affrontando ora le ultime tappe del Passo Duron. 15.57 Dietro i primi sei c’è un autentico sparpaglio, vediamo se sul Sella Valcalda qualcuno riuscirà a rientrare, anche se la vittoria dovrebbe essere cosa tra chi c’è al comando in questo momento. 15.56 Meno di cinquanta chilometri all’arrivo, discesa ripida e tecnica prima di tornare a salire.