LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Alaphilippe e Vendrame nel sestetto di test - ma continuano gli scatti in gruppo

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.31 Non c’è stata la volata al primo sprint intermedio tra i sei davanti, chea girare molto bene e a resistere a tutti glidel. 14.30 50.933 km/h la roboante media tenuta nella prima ora di corsa, e la situazione non è ancora ben delineata. 14.28 Attacca anche la Lidl-Trek in forze,ancora allungatissimo. 14.26 Plotone che si è spezzato in più tronconi, velocità veramente incredibile. Questo ritmo lo pagheranno in tanti sul finale. 14.23 Ilnon si è assolutamente fermato. 14.22 110 chilometri al traguardo. 14.21 Nessun uomo di classifica comunque si è mosso in questa prima fase di gara. 14.19 Ripartono gli, si muove Davide Ballerini. 14.17 Circa 30” di margine sul. 14.15 Al comando troviamo Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), Quinten Hermans (Alpecin – Deceuninck), Andrea(Decathlon AG2R La Mondiale Team), Pelayo Sánchez (Movistar Team), Julian(Soudal Quick-Step) e Luke Plapp (Team Jayco AlUla).