LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | scatta la FP - si lavora in vista delle fondamentali qualifiche di domani

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.06 Hamilton 1:14.080 con le medie, quindi secondo Magnussen a 556 millesimi, terzo Piastri a 1.624 17.05 Verstappen chiude il primo giro su tempi altissimi per il traffico, mentre Perez segna 1:16.631 ed è primo 17.04 Il primo tempo lo fissa Magnussen in 1:16.766 poi Russell e Hulkenberg 17.03 Sainz è il primo ferrarista a entrare in scena con le soft, quindi Leclerc di nuovo con le medie come nella FP1 17.02 In pista anche le Red Bull con Verstappen con le hard. 17.01 I primi ad entrare in azione le Mercedes e le Haas, tutte con media. Ricciardo con hard 17.00 SEMAFORO VERDE!!!LA FP2 DEL GP DI!! 16.58 Pochi istanti e si parte! Cielo con poco sole, temperatura di 20° e 32° sull’asfalto. 16.55 La FP1 ha visto un’ottima Mercedes con Hamilton primo e Russell terzo. La W15 si confermerà anche nella seconda sessione o inizierà ad arretrare come suo solito? 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 In casa Red Bull, come accaduto a Imola, partenza non semplice. Verstappen ieri aveva annunciato un weekend complicato per la RB20 e, infatti, nella FP1 il campione del mondo ha faticato parecchio con due “tagli” alle Piscine. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:04 Viene coperta la superficie del centrale di Ginevra. Pioggia che si intensifica, vi aggiorneremo non appena ci saranno novità! 17:03 Attenzione, gocce di pioggia. Giocatori tornano negli spogliatoi. oasport

Sky TG24 va 'live in Milano' e trasmette da Palazzo Reale - Sky TG24 va 'live in Milano' e trasmette da Palazzo Reale - La sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano lunedì tornerà a trasformarsi, come già lo scorso anno, in studio televisivo per 'Sky TG24 live in Milano', format della tv all news diretta da Gius ... ansa

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Alaphilippe e Vendrame nei dieci di testa, gruppo ancora vicino - live Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in diretta: Alaphilippe e Vendrame nei dieci di testa, gruppo ancora vicino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2024 14.40 Le meraviglie dell'Italia anche nella diciannovesima tappa, ... oasport

Diretta Giro d'Italia 2024, la 19a tappa Mortegliano-Sappada live: brutta caduta per Piccolo, Alaphilippe alla testa della fuga - diretta Giro d'Italia 2024, la 19a tappa Mortegliano-Sappada live: brutta caduta per Piccolo, Alaphilippe alla testa della fuga - In tempo reale 19a tappa del Giro 2024, in programma oggi 24 maggio. Tappa incredibile ieri, decisa allo sprint finale: vince Merlier, Attenzione alla Maglia Rosa Pogacar ... sport.virgilio