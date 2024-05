LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Leclerc re del venerdì a Montecarlo Si rivede Hamilto - Verstappen gioca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Verstappen 1:15 medio per alcuni giri di simulazione passo gara. L’olandese torna subito ai box però. Norris 1:16.442. 17.43 Leclerc decide di tornare subito ai box, Hamilton e Alonso lo imitano. oasport

17.30 Alonso si mette in terza posizione a 886 millesimi, Perez quinto a 1.058. Ora vediamo la risposta di Sainz e delle McLaren. 17.29 Leclerc record nel T1 e T2, chiude in 1:11.

16.46 In casa Red Bull, come accaduto a Imola, partenza non semplice. Verstappen ieri aveva annunciato un weekend complicato per la RB20 e, infatti, nella FP1 il campione del mondo ha faticato parecchio con due "tagli" alle Piscine.

oasport