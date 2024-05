LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Hamilton in test - bene Lecle -c, Zhou a muro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) 14.18 Viene riportata ai box ora la macchina di, con l'ala completamente danneggiata. 14.17 Tutti quindi fermi ai box a poco meno di un quarto d'ora dal termine della sessione. 14.15 BANDIERA ROSSA! BANDIERA ROSSA!è andato a. 14.14sale al comando in 1:12.169. 14.13 Sembra buono quindi il potenziale dirc con gomma soft. 14.11rc sale ora in terza posizione a 199 millesimi da Russell al primo colpo con gomma media. 14.09ora è terzo a due decimi da Piastri che ha fatto il miglior tempo: 1:12.198. 14.08 Il terzo con gomma soft è Tsunoda a otto decimi. 14.07 Russell si mette al comando in 1:12.295, a tre decimi di ritardo c'è Piastri. 14.06 Ci avviciniamo sempre di più al momento del time attack. 14.04 Monta gomma soft anche Russell che si sta lanciando. 14.03 Sta girando con gomma rossa ora Piastri, così come Ricciardo, media per Norris che lavora più sul passo.