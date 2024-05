LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | a breve le FP - Leclerc e Sainz sfidano Verstappen e le McLaren

Leggi tutta la notizia su oasport

In casa Red Bull, come accaduto a Imola, partenza non semplice.ieri aveva annunciato un weekend complicato per la RB20 e, infatti, nella FP1 il campione del mondo ha faticato parecchio con due "tagli" alle Piscine. Perez, ancora una volta, non pervenuto… 16.43, mai a podio su questa pista, quella di casa per lui, sembra molto a suo agio con la SF-24 sul tortuoso tracciato monegasco. Vedremo nella FP2, con le gomme soft, se sarà in grado di trovare la simulazione di qualifica ideale per attaccare la pole domani. 16.40 Iniziamo l'avvicinamento alla FP2 con la valutazione di quanto visto nella prima sessione. La Ferrari ha impressionato.in primis, ma anche, hanno girato con gomme hard e medie a differenza dei rivali che hanno optato per medie e soft. La Rossa, però, ha messo a segno tempi pressoché identici, dimostrando di avere iniziato con il piede giusto a Monte Carlo.