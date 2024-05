LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2024 in DIRETTA | Giulia Martinengo Marquet trova il terzo netto dell’Italia! Germania sicura della vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 E’ finita la Coppa delle Nazioni! L’ultimo cavaliere a seguire il percorso è stato lo statunitense Aaron Vale, che in sella a Carissimo 25 ha coperto la distanza in 77.16. 17.58 Il Belgio saluta con gioia il “” di Gregory Wathelet che ha montato Bond Jamesbond de Hay coprendo il percorso in 73.75. 17.56 Prova di grande carattere dell’irlandese Cian O’Connor che su Maurice fa registrare il percorsoa 76.99. 17.54 Non trema lo svedese Rolf-Göran Bengtsson che chiude a 77.86 in sella a Zuccero HV. 17.52 Il messicano Jose Antonio Chedraui Eguiailin sella a H-Lucky Retto col crono di 76.07. 17.50 Australia che chiude con una Thaisa Erwin non brillante in sella a Hialita B col tempo di 77.65, ma con 12 penalità. 17.48 Italia che, dopo una prima manche difficilissima, si è sbloccata nel secondo roundndo tre “netti” con Casadei, Camilli e