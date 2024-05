LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2024 in DIRETTA | Casadei trova il primo netto per l’Italia! Al via la seconda rotazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Federico Fernandez chiude questa sua routine a 77.65 con 4 penalità. 17.01 Sul percorso didic’è il messicano Federico Fernandez su Romeo. 17.00 L’Australia vede Amber Fuller (in sella a Nopal Van Tallaert) far registrare un tempo di 75.95 con 8 penalità. 16.58 Per l’Austria c’è da incasellare il risultato di Gerfried Puck (Equitron Naxcel V), che è di 76.10 ma con 4 penalità. 16.56 FINALMENTE!si sblocca con il suo astro nascente: arriva ila 79.39, giusto in tempo. Esultae si scioglie in un applauso anche il pubblico deldi. ORA TOCCA A GIACOMO! L’azzurro in sella a Marbella du Chabli apre la. 16.53 La tedesca Jana Wargers “rompe la sequenza”. In sella a Doretteila 75.50. 16.51 L’americana chiude a 75.09, ma anche per lei arrivano 4 penalità. 16.50 Sul percorso c’è ora la statunitense Lillie Keenan, che monta Argan de Beliard.