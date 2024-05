LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2024 in DIRETTA | Camilli incappa in 8 penalità Inizia la quarta rotazion - Italia con le spalle al muro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 1:38.943 per Bagnaia che si porta in terza posizione, alle spalle anche dell’altra Ducati Pramac di Morbidelli ottimo secondo. Caduta per Di Giannantonio alla curva-9. Nessuna conseguenza per lui. oasport

15.38 Bagnaia è tornato in pista come gomme medie usate, e sigla come tempo d'attacco in 1:40.419. 15.36 Aosta gira su un buon ritmo in 1:40 bassissimo. 15.34 Marc Marquez torna in pista e vedremo quale lavoro porterà avanti.

