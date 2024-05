LIVE Darderi-Etcheverry - ATP Lione 2024 in DIRETTA | l’italo-argentino in campo nel primo pomeriggio

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale del match tra Lucianoe Tomas Martin, valido per la semifinale del torneo di. Per l’azzurro di Villa Gesell c’è la possibilità di raggiungere la seconda finale ATP della propria carriera dopo il successo di Cordoba di febbraio.si sta imponendo come uno dei profili più interessanti da attenzionare in vista del Roland Garros. Prima di approfittare del forfait di Arthur Rinderknech ieri, ha battuto Taro Daniel al debutto con un 7-5 7-6 più difficile di quanto previsto, mentre agli ottavi ha avuto ragione di Adrian Mannarino, non uno specialista del rosso, per 7-6 6-3. Per l’invece, numero 29 delle classifiche mondiali, quella di oggi è la terza semifinale stagionale dopo quelle giocate (e perse) a Barcellona e Houston, sempre sulla terra. Più problemi di quanto preventivato al debutto con lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo, mentre agli ottavi ha usufruito del ritiro del brasiliano Thiago Seyboth Wild quando era in vantaggio di un set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di tiro a volo 2024, specialità skeet a Lonato in Lombardia. La rassegna continentale va in scena dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana dopo le gare riservate al trap (17-20 maggio) è il momento dello skeet (22-26 maggio). oasport

Il live in diretta di Rieti-Fortitudo Bologna, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Cambio di campo per una serie che, nelle prime due partite, ha visto dominare gli uomini di coach Caja: Aradori e compagni, infatti, sono stati in grado di mantenere il fattore campo conquistando due belle vittorie con vantaggi abbondantemente in doppia cifra, portando la serie sul 2-0. sportface

Diretta Venezia-Palermo ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - diretta Venezia-Palermo ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Match Point per i lagunari che forti dell'1-0 del Barbera ospitano i rosanero nel ritorno della semifinale playoff ... tuttosport

LIVE Italia-Iran, Nations League volley 2024 in DIRETTA: asiatici da non sottovalutare - live Italia-Iran, Nations League volley 2024 in diretta: asiatici da non sottovalutare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buonasera e benvenuti alla diretta live della seconda sfida della Nations League per la Nazionale italiana ... oasport

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: pendenze importanti sul Passo Duron, arrivo in salita a Sappada - live Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in diretta: pendenze importanti sul Passo Duron, arrivo in salita a Sappada - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla diretta live della diciannovesima tappa del Giro ... oasport