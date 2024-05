LIVE Darderi-Etcheverry - ATP Lione 2024 in DIRETTA | fra poco in campo l’italo-argentino

Leggi tutta la notizia su oasport

14.22ha invece avuto ragione ieri su Dominik Koepfer, che ha seguito le vittorie su Nikolas Sanchez Izquierdo e Thiago Seyboth Wild. 14.19arriva riposato all'impegno: ieri ha usufruito del forfait di Arthur Rinderknech, che ha seguito i successi su Taro Daniel ed Adrian Mannarino. 14.16 Il match è stato preceduto dal doppio che ha visto Bhambri ed Otti imporsi in tre set su Gonzales e Roger-Vasselin. 14.13 L'azzurro mette nel mirino quella che potrebbe essere la seconda finale ATP dell'anno dopo il successo a Cordoba. 14.10 Buon pomeriggio, benvenuti allatestuale del match tra Lucianoe Tomas Martin, semifinale del torneo ATP di! Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale del match tra Lucianoe Tomas Martin, valido per la semifinale del torneo di