LIVE Darderi-Etcheverry 2-6 - ATP Lione 2024 in DIRETTA | l’argentino vince un primo set a senso unico

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Buon servizio dell’azzurro. 0-15 Lungolineante disembra proprio non riuscire a leggerlo. 15.18 Inizia il secondo set, batte. SET, 2-6. Altro ace per lui, chiusa la prima frazione in 34 minuti. 40-0 Terzo ace della partita per. Tre palle set per lui. 30-0se la cava ancora con il colpo di inizio gioco. 15-0 Buon servizio di. GAME, 2-5. Stavolta chiude con il rovescio lungolinea, ora peròva a servire per il set. 40-30 Rovescio angolato di, legge la traiettoria dell’avversario e chiude a rete. Palla del 2-5. 30-30 Palla corta leziosa dell’italo-argentino,ci arriva comodamente chiudendo in lungolinea. 30-15 Stavoltasfonda con il dritto inside out. 15-15 Bel colpo in contropiede dell’azzurro. 0-15inizia male, con il doppio fallo.

