LIVE – Darderi-Etcheverry 2-6 1-0 - semifinale Atp Lione 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo ATP 250 di(terra battuta). L’azzurro, dopo le vittorie ai danni del qualificato giapponese Taro Daniel e del padrone di casa Adrian Mannarino, nei quarti ha potuto beneficiare del forfait dell’altro francese Arthur Rinderknech. Ora sul suo cammino c’è il forte argentino, numero ventinove del ranking mondiale e testa di serie numero sei del tabellone, reduce dall’agile successo sull’ostico tedesco Dominik Koepfer. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo va alla caccia della sua seconda finale sul circuito maggiore, lui che a metà febbraio è riuscito a sollevare al cielo il titolo sul rosso di Cordoba. Nell’ultimo atto, eventualmente, incrocerebbe uno tra la wild card di casa Giovanni Mpetshi Perricard oppure l’imprevedibile kazako Alexander Bublik, seconda forza del seeding.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Luciano Darderi e Tomas Martin Etcheverry, valido per la semifinale del torneo di Lione. Per l’azzurro di Villa Gesell c’è la possibilità di raggiungere la seconda finale ATP della propria carriera dopo il successo di Cordoba di febbraio. oasport

Atp Lione 2024, semifinale oggi Darderi-Etcheverry: orario diretta tv - Atp Lione 2024, semifinale oggi darderi-etcheverry: orario diretta tv - L'italo-argentino vuole conquistare l'accesso in finale. Sfida il numero 29 al mondo in un match che si annuncia combattuto ... today

LIVE Darderi-Etcheverry, ATP Lione 2024 in DIRETTA: l’italo-argentino in campo nel primo pomeriggio - live darderi-etcheverry, ATP Lione 2024 in DIRETTA: l’italo-argentino in campo nel primo pomeriggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA live testuale del match tra Luciano Darderi e Tomas Martin ... oasport

Djokovic-Sinner: doppio numero uno L’incredibile combinazione - Djokovic-Sinner: doppio numero uno L’incredibile combinazione - Esiste la clamorosa eventualità di un piazzamento a pari punti in testa al ranking mondiale: ecco come sarebbe possibile ... corrieredellosport