LIVE Darderi-Etcheverry 1-4 - ATP Lione 2024 in DIRETTA | doppio break subito dall’italo-argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gran rovescio lungolinea in contropiede del kazako. 4-3 BREAK COBOLLI! CHE PUNTOOO! Scambio durissimo chiuso dal rovescio lungolinea vincente sulla riga dell’azzurro. 30-40 Servizio e dritto a segno per Shevchenko. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto inside out vincente di Shevchenko. 3-1 Game Cobolli. A metà rete il recupero di rovescio del kazako. AD-40 Ancora con l’uno-due Flavio si procura la palla del 3-1. 40-40 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto a segno per il tennista esteuropeo. 5-1 Game Cobolli. Scappa via la risposta di Shevchenko, che serve ora per rimanere nel match. 40-15 Risposta del kazako che termina in rete. oasport

LIVE Darderi-Rinderknech, ATP Lione 2024 in DIRETTA: l’azzurro va in semifinale senza giocare! In semifinale lo attende Etcheverry - LIVE Darderi-Rinderknech, ATP Lione 2024 in diretta: l’azzurro va in semifinale senza giocare! In semifinale lo attende Etcheverry - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 13.53 Grazie intanto per essere rimasti con noi in questa mattinata. Buon proseguimento con i Live e le news di ... oasport

LIVE! Germania-Italia: primo impegno degli Azzurri nella VNL 2024, con vista sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 - LIVE! Germania-Italia: primo impegno degli Azzurri nella VNL 2024, con vista sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 - Segui su Eurosport.it la diretta scritta del match ... Fa praticamente tutto Michieletto con 4 punti consecutivi a suggellare il break di 6-0 con cui l'Italvolley non lascia nemmeno le briciole alla ... eurosport

DIRETTA/ Atalanta Bayer Leverkusen (risultato finale 3-0): GASP FA LA STORIA! (22 maggio 2024) - diretta/ Atalanta Bayer Leverkusen (risultato finale 3-0): GASP FA LA STORIA! (22 maggio 2024) - diretta Atalanta Bayer Leverkusen streaming, video e tv: risultato live, l'ultimo atto di questa Europa League è pronto ad andare in scena a Dublino. ilsussidiario