LIVE – Cobolli-Ruud - semifinale Atp Ginevra 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il giovane romano è reduce dall’agile vittoria sul russo naturalizzato kazako Alexander Shevchenko. Adesso urge l’impresa contro il solidissimo norvegese, numero sette del mondo, seconda forza del tabellone nonché uno dei massimi esperti di questa superficie. Recentemente, infatti, ha raggiunto l’ultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo, prima di trionfare nell’appuntamento 500 di Barcellona. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto, conche partirà nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Nel mirino per il capitolino c’è la conquista della prima finale della carriera allo di circuito maggiore ma la missione è decisamente complicata. Qui, in caso di exploit contro l’asso scandinavo, entrerebbe in collisione per il trofeo con uno tra il ceco Thomas Machac oppure il serbo Novak Djokovic, leader della classifica mondiale ed entrato in tabellone grazie ad una wild card.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Qualora la semifinale venga rinviata a domani, uno tra Cobolli e Ruud dovrebbe disputare due partite in un giorno. La finale, dove è già qualificato il ceco Machac a seguito della vittoria in 3 set su Novak Djokovic, è infatti programmata per le 15. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 Dovrebbe piovere ancora per un’ora e mezza. 21.09 Al momento la pioggia è leggera, la temperatura è decisamente autunnale: 11°. 21.07 La perturbazione a Ginevra è ancora pienamente in corso. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21 Ricordiamo che il vincitore della semifinale, dopo poche ore, sfiderà in finale il ceco Machac alle 15.00. Dunque due partite in un giorno. 21.20 A causa della pioggia persistente, gli organizzatori hanno spostato il match a domani: si giocherà dunque sabato 25 maggio alle 10. oasport

