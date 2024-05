LIVE Cobolli-Ruud - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | prende corpo l’ipotesi del rinvio

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Qualora la semifinale venga rinviata a domani, uno tradovrebbe disputare due partite in un giorno. La finale, dove è già qualificato il ceco Machac a seguito della vittoria in 3 set su Novak Djokovic, è infatti programmata per le 15.00. 20.38 A questo punto inizia areche la partita venga spostata a domani mattina. 20:30 Ancora niente, si procede di mezz’ora in mezz’ora. 20:10 Una tegola, dover giocare la semifinale ed eventualmente la finale in un unico giorno a solo una manciata di ore dall’inizio del Roland Garros. L’auspicio è che si possa giocare stasera. 19:58 Non si giocherà prima delle 20:30. Difficile che la seconda semifinale ormai si giochi quest’oggi, con ogni probabilità ne riparleremo nella mattinata di domani. 19:37 Non si giocherà prima delle 20. 19:26 Non vi sono state nuove comunicazioni, vedremo se effettivamente si giocherà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:37 Non si giocherà prima delle 20. 19:26 Non vi sono state nuove comunicazioni, vedremo se effettivamente si giocherà. Dalle previsioni appare difficile ipotizzare un inizio imminente. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:10 Una tegola, dover giocare la semifinale ed eventualmente la finale in un unico giorno a solo una manciata di ore dall’inizio del Roland Garros. L’auspicio è che si possa giocare stasera. oasport

Venezia-Palermo, al “Penzo” si decide la prima finalista dei playoff – LIVE - Venezia-Palermo, al “Penzo” si decide la prima finalista dei playoff – live - La diretta testuale del match valido per il ritorno della semifinale playoff di Serie B Allo stadio “Pier Luigi Penzo” va in scena Venezia-Palermo. Nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B i ... mondopalermo

LIVE Equitazione, Piazza di Siena 2024 in DIRETTA: la vittoria va alla Germania! L’Italia chiude ottava ma in rimonta - live Equitazione, Piazza di Siena 2024 in diretta: la vittoria va alla Germania! L’Italia chiude ottava ma in rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live 18.08 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa diretta live. Buon proseguimento di ... oasport

Genoa-Bologna in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - Genoa-Bologna in diretta, risultato live della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Genoa-Bologna in programma oggi alle ore 20:45 in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ... fanpage