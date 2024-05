LIVE Cobolli-Ruud - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | piov - inizio ritardato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:04 Viene coperta la superficie del centrale di. Pioggia che si intensifica, vi aggiorneremo non appena ci saranno novità ! 17:03 Attenzione, gocce di pioggia. Giocatori tornano negli spogliatoi. Flavioal servizio! 16:58 Prima semifinale nel circuito maggiore per Flavio, che ha ottenuto i primi due quarti quest’anno sul cemento in tornei 250. Giocatori in campo! 16:53 A breve giocatori in campo. L’azzurro si gioca prima finale della carriera e top 40 contro il finalista in carica del 250 svizzero, quando si arrese a Nicolas Jarry nell’ultimo atto nel 2023. 16:50 Fuori Djokovic. Si ferma a 100 punti il bottino conquistato dal serbo a. Tomas Machac è il primo finalista, giocherà contro il vincente tra Flavioe Casper. 16:10 Novak Djokovic rimette in parità la contesa contro Tomas Machac (4-6, 6-0). Dopo il set decisivo la seconda semifinale! 15:43 Tomas Machac! Suo il primo set contro Novak Djokovic per 6-4.