LIVE Cobolli-Ruud - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | match rinviato a domani Il nuovo orario

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.21 Ricordiamo che il vincitore della semifinale, dopo poche ore, sfiderà in finale il ceco Machac alle 15.00. Dunque due partite in un giorno. 21.20 A causa della pioggia persistente, gli organizzatori hanno spostato il: si giocherà dunque sabato 25 maggio alle 10.30. 21.18 TUTTO! 21.10 Dovrebbe piovere ancora per un’ora e mezza. 21.09 Al momento la pioggia è leggera, la temperatura è decisamente autunnale: 11°. 21.07 La perturbazione aè ancora pienamente in corso. 20.48 Ad ogni modo, asono presenti i riflettori per disputare ilin notturna. Bisogna solo attendere che smetta di piovere… 20.45 Attualmente Flavioè virtualmente il n.53 del mondo. Vincendo scavalcherebbe Sonego ed entrerebbe tra i 50, per la precisione in 48ma posizione. Va detto che dovrà battere uno dei primi 5 specialisti al mondo (se non primi 3…) della terra battuta.