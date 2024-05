LIVE Cobolli-Ruud - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | Djokovic sotto Poi tocca al romano!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Tomas Machac! Suo il primo set contro Novakper 6-4. Dopo la prima semifinale in campo!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semifinale dell’ATP 250 ditra Flavioe Casper. Succulento antipasto di Roland Garros per il, che conosce già la strada del 1° Slam della carrieramente in tabellone principale. A Parigi affronterà all’esordio un giocatore proveniente dal tabellone cadetto (tra cui Zeppieri, Bellucci e chi si aggiungerà nella giornata odierna), per poi sfidare la tds n.13 nonché quarto finalista in carica Holger Rune. Clicca QUI per il sorteggio degli azzurri al Roland Garros. Intanto, con questo super risultatosi è guadagnato quantomeno un nuovo best ranking, sarà infatti male che vada 53° giocatore mondiale da domenica. In caso di vittoria anche contro il norvegese, finalista in carica del torneo svizzero, balzerebbe provvisoriamente al 50° posto.